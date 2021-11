In dit voetbalteam zitten jongens én meiden: 'Na afloop douchen we gemengd. Grapje!’

Het is een gure, kleddernatte zaterdagmiddag op sportpark ’t Kasteel in Valburg. Het derde van SC Valburg ontvangt het derde van SDOO uit Heteren. Zittend aan een picknicktafel, onder een afdak voor de kantine, voorspelt Marja een nederlaag met dubbele cijfers. Ze legt uit waarom. ,,Ons team is piepjong. De jongste is 15, de oudste 20. En we hebben acht meiden.”