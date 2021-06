Inbreker met flinke buit gearresteerd na achtervolging in Elst

Salsadans­school­ei­ge­naar begint bruin café in Lent: ‘Je moet een mafketel zijn om dat in deze tijd te doen’

5 juni LENT - Salsadansschooleigenaar Juan Salas Sotero is in zijn nopjes met café Waalzicht in Lent waar hij nu eindelijk ook gasten mag ontvangen. ,,Ik werd op slag verliefd op deze plek. Vanaf het terras kijk je over de Waal op de toren van de Stevenskerk in Nijmegen. Een uitzicht dat nooit verveelt.”