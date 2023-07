Inbreker mijdt Overbetuwe: in Elst twee inbraken in half jaar

In Overbetuwe en Lingewaard is tijdens de lentemaanden minder ingebroken dan vorig jaar: ‘slechts’ 14 versus 23 inbraken of pogingen daartoe in 2022. Opvallend is nu het lage aantal in Elst: slechts één inbraak. Vorig jaar waren dat er 11.