Insta-actie gaat viral: BN’ers spreken jongens van amateurteam Spero Tien uit Elst moed in

Vrijwilligers Voor Arie de Wit is naasten­lief­de zeker geen loze kreet: ‘Kunnen helpen is ontzettend fijn’

12:29 De Betuwe telt talloze vrijwilligers. We zetten er wekelijks een in de schijnwerpers. Deze week is dat Arie de Wit uit Heteren. Dit is de laatste aflevering van deze serie.