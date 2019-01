Installateurs Betuwe draaien overuren: Bep (74) in de kou

Zwartkruis vond het allemaal veel te lang duren. ,,Ik zat gisteravond met een jas aan in de woonkamer, muts op en sjaal om. Op een gegeven moment voelde ik mijn tenen niet meer, zo koud waren ze”, moppert ze.



Installateurs in Overbetuwe en Lingewaard hebben het druk. Door intensief gebruik bezwijken verwarmingsketels en ook een storing ligt op de loer. Loodgieter Patrick Loeff uit Gendt heeft het er druk mee. ,,Het is iets drukker dan normaal. Met dit weer gaan de kachels aan en dan blijkt soms dat niet alles goed meer werkt. Of er is een leiding bevroren. Op dit moment is hij ook op pad”, vertelt Patricks vrouw Marieke.



Loeff heeft voornamelijk klanten in de gemeente Lingewaard, maar ook een aantal in Overbetuwe. ,,Als er iemand belt met een storing, komt Patrick altijd zo snel mogelijk. In de kou zitten is erg vervelend”, aldus Marieke Loeff.

Storingen

Gerritsen Gasservice in Andelst heeft drie monteurs in dienst. Mark van Ingen, die al twintig jaar voor het bedrijf werkt, zit op kantoor en ondersteunt de installateurs. ,,Het is nu wel wat drukker, maar eigenlijk mag dat geen naam hebben. Wij houden de installaties het hele jaar door netjes bij. Het aantal storingen valt zodoende mee.”



Volgens Van Ingen hebben de installateurs er baat bij als apparatuur goed wordt onderhouden. Want dan hoeven ze ’s avonds en ’s nachts minder vaak hun bed uit voor een storing. ,,Maar wat moet dat moet.”



Niet alleen huishoudens hebben last van verwarmingen en ketels die bezwijken, ook bedrijven en winkels kunnen in de kou komen te zitten. En dan komen de mannen van Kersten Retail uit Elst in actie. Vanuit Elst worden 43 monteurs aangestuurd die door heel Nederland rijden. ,,Wij hebben grote winkelketens als klant. Douglas en Hennes & Mauritz bijvoorbeeld. Als daar het luchtgordijn of de airco niet goed werkt, komen wij het euvel verhelpen”, vertelt Hartger-Jan Kruimer van Kersten Retail.

Piekmomenten