Intratuin Elst komt met maatregelen na lange files op A325 voor lichtjesfeest

Het lichtjesfeest in Intratuin Elst werd vorige week voor de vierde maal gehouden. Het trekt altijd honderden mensen. Bezoekers lopen een route met meer dan 100.000 lichtjes. Voor de kinderen is er een speurtocht en er is live muziek. De entree is gratis. Van de Wetering: ,,De voorgaande jaren was het druk, maar behapbaar. Waarom het dit jaar zo erg druk was, is de vraag. Waarschijnlijk hebben de mensen die eerder zijn geweest erover verteld aan familie en vrienden. Die zijn ook gekomen.”