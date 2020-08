Jaela (16) wil later als rechercheur misdaden oplossen

Hoe waren de laatste schoolmaanden?

,,Best spannend, want ik stond twee vijven en met die cijfers zou ik niet slagen. Door hard te werken heb ik uiteindelijk mijn diploma gehaald, zonder onvoldoendes. Daar ben ik heel trots op.



In eerste instantie dacht ik dat het een voordeel was dat de eindexamens niet doorgingen. Het scheelt een hoop stress. Maar achteraf baal ik van alles wat ik heb moeten missen. Het gevoel van de examens, maar ook de diploma-uitreiking en onze reis met school, naar Disneyland Parijs. Het was een apart einde van 4 jaar middelbare school, compleet anders dan ik me vooraf had voorgesteld.”