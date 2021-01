Jan wil altijd uitzicht hebben op de Grote Kerk in Elst: ‘De toren is een icoon van ons dorp’

Uitstel nieuwe standplaat­sen ‘klap in het gezicht’ woonwagen­be­wo­ners

15 januari ELST/ZETTEN/HERVELD - Woonwagenbewoners in Overbetuwe hebben geen goed woord over voor het uitstel van de beslissing om plekken voor woonwagens aan te wijzen in Elst en Zetten. ,,Er wordt óver ons gepraat in plaats van mét ons. Dit voelt als een klap in het gezicht.”