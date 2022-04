Jonge bestuurder rijdt vaders gloednieuwe auto in de prak

De bestuurder reed samen met een vriend over de Mermsestraat in Elst richting het industrieterrein. In de laatste bocht verloor de automobilist de macht over het stuur en schoot de droogstaande sloot in. Alle airbags aan de zijkant werden geactiveerd door de klap. Beide inzittenden kwamen zonder kleerscheuren uit de wagen, die daarna is afgesleept door een bergingsbedrijf.



De vader van de bestuurder is ook ter plaatse gekomen en was alles behalve vrolijk. Het voertuig liep aanzienlijke schade op. De vader had de wagen pas vijf dagen en de auto is nog geen jaar oud.