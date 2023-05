Jonge vader knijpt en schudt zijn baby hard door elkaar: ‘Hij had er niet meer kunnen zijn’

Na zware tijd heeft Sander (36) met paard Warhola een nieuw maatje in zijn leven: ‘Ben zo dankbaar’

Totaal verslagen was Nijmegenaar Sander Westdorp (36) begin dit jaar. Zijn paard Victor was zijn beste maatje, maar overleed door een ongeluk. Nu vindt hij z’n geluk terug: Warhola is de naam van zijn nieuwe viervoeter. ,,De horizon is weer gaan schitteren.”