Jongen door een groep mishandeld op fietspad in Elst; agenten houden één verdachte aan

Kerk in Heteren gaat van tapijt naar tegel: metselen en voegen onder de kansel

27 februari HETEREN - Onder de kansel van de dominee is een tegelzetter uit Wilbertoord - een kerkdorp in Oost-Brabant - druk in de weer met de oude hervormde kerk in Heteren. Het leggen van keramische hardstenen tegels is in dit 187 jaar oude monumentale gebouw een klus die nogal wat meet- en slijpwerk vergt.