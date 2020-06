Jongen gewond door sprong in ondiep water, traumaheli landt op strand

In­sta-ac­tie gaat viral: BN’ers spreken jongens van amateur­team Spero Tien uit Elst moed in

15:19 ELST - Ze zouden kampioen worden, voor het eerst! Van ‘koekeloeren in de 6e klasse’ naar shinen in de 5e. Amateurteam Spero Tien uit Elst zag de grote droom in duigen vallen door corona. Tijd voor een oproep op Instagram voor heel veel motivatie. BN’ers reageren massaal: de actie is viral gegaan.