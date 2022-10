Joop heeft na vijftig jaar dienst zijn laatste brand geblust; ‘Heteren heeft altijd een gretige leergierige ploeg gehad’

HETEREN - Joop Hoogakker oogt beslist niet als een 69-jarige, toch viert hij in november zijn zeventigste verjaardag. ,,En dan begin je het gewicht van de bepakking en de persluchtfles bij de brandweer-gezondheidstest toch wel te voelen. Vijftig jaar dienst is dus een mooi moment om er mee te stoppen.”

Het is 1972 als Hoogakker voor het eerst de kazerne, toen nog aan de Onze Lieve Vrouwestraat in Heteren, binnen rent op weg naar zijn eerste inzet. Het was de tijd dat het nog om een bescheiden post met dito middelen ging. ,,Ik weet nog dat onze eerste blusbus een motor met weinig vermogen had. Als we dan de oprit naar de snelweg moesten nemen, haalden mensen ons op de fiets in”, kijkt hij op die eerste jaren terug.

Gevaarlijke situaties

Het besluit om zich bij de brandweer aan te melden, had wel wat voeten in de aarde, weet Hoogakker nog. ,,Ik werd gevraagd door mensen uit het dorp en door de brandweer zelf. Daar heb je het dan thuis ook over en mijn vader was niet enthousiast. ‘Waarom zou je jezelf aan gevaarlijke situaties blootstellen', zei hij. Ik hoorde later pas, van familie, dat hij in de oorlog bij de Burgerbescherming (BB) had gezeten en gewonden had verzorgd. Die ellende was hem zwaar gevallen. Ik heb er van hem nooit een woord over gehoord, maar het verklaart wel zijn reserves. Maar goed, hij heeft me niet tegengehouden.”

Snelweg inzet

Het Heterense korps wordt niet alleen ingezet bij brand. Ook ongevallen op een deel van de snelwegen A12 en A50 behoorden tot voor kort bij het Heterense takenpakket en dat heeft er voor gezorgd dat Hoogakker in die vijftig jaar veel ellende heeft gezien. ,,Ja, dat is een naar onderdeel van het werk als brandweerman, maar ook iets dat er bij hoort. Waar je mee leert omgaan. Wij hebben sowieso een zelfkritisch team. Dat zich altijd wil ontwikkelen en wil leren. We bespreken alles ook na. Hoe de inzet is gegaan, waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. En het niveau van onze ploeg is hoog. Dat allemaal samen maakt het ook mogelijk om te accepteren dat je niet iedereen kunt redden.”

Ellende bespreken

Details over de aangetroffen ellende wil Hoogakker, die zaterdag afscheid neemt van zijn collega’s, niet geven. ,,Maar vooral als het kinderen betreft, grijpt het je wel meer aan. Omdat je ze zelf hebt, maar vooral omdat kinderen niet zo jong horen te overlijden. Ik was zelf één van de eersten die zich hebben aangemeld voor het bieden van nazorg, het bespreken van nare situaties met je collega's. Ook dat doen we in Heteren goed. De mensen staan er open voor om over hun ervaringen te praten. En daar zie je ook die ongevallen met kinderen vaak terug, soms jaren later nog. Daar samen over praten, helpt bij de verwerking en het is mooi om daar een rol in te hebben gespeeld.”

Nederlands Kampioen

Hoogakker heeft een fotoboek op tafel liggen dat ook vijftig jaar brandweer omspant. Foto’s, krantenknipsels van inzetten, maar ook verslagen van brandweerwedstrijden. ,,Het jaar weet ik niet meer, maar we zijn als ploegje van zes in Zeeland Nederlands kampioen bij de jaarlijkse brandweerwedstrijden geworden. Ik was toen teamleider van die ploeg. Op die titel zijn we nog steeds trots. Het is niet alleen een prijs, ook een bevestiging dat je over een goede ploeg beschikt.”

Quote Die titel, daar zijn we nog steeds trots op. Het is niet alleen een prijs, ook een bevesti­ging dat je over een goede ploeg beschikt. Joop Hoogakker, Afscheid nemende brandweerman uit Heteren

,,Daar hebben we, en dat doen we nog steeds, hard voor gewerkt. Als je dan bij een inzet merkt dat alles goed gaat, juist vanwege dat vele oefenen en hard werken, geeft dat een geweldig gevoel. Die inzet, die groepsdynamiek, die ga ik zeker missen.”