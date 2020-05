Joyce (20) heeft een half leven vol ellende achter de rug; ‘Ik hoop dat elektroshocks helpen’

Elst / Harreveld - Joyce Scholten is nog maar 20 jaar, maar heeft al een half leven met ellende achter de rug. De Elsterse schreef een boek Verborgen Verdriet, over de misstanden zoals zij die heeft ervaren in de jeugdzorg.

Hoe het nu met haar gaat? ,,Best goed, met wat ups and downs. Ik wacht op een elektroshocktherapie: waarbij stroomstoten in mijn hersenen een epileptische aanval veroorzaken, in de hoop dat het brein dan als het ware wordt gereset zodat de depressies weg zijn.”