Jules Brandt (11) is Prins Kaaike XVIII

Expositie over Passage du Rhin in Fort Pannerden: ‘Weinig mensen kennen dit verhaal over Lobith’

De meeste Fransen weten meteen wat met de Passage du Rhin bedoeld wordt. Nederland is zover nog niet. De gelijknamige expositie in Fort Pannerden werpt licht op de aanval van het Franse leger in 1672.

15 januari