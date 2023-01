Kaaiendonk doet het nog één keer met plastic wegwerpbekers, dan komen de hardcups

Voetbal Betuwe SC Valburg doet na winterstop meteen goede zaken

NIJMEGEN – SC Valburg heeft zaterdag in de strijd tegen de versterkte degradatie uit de vierde klasse A goede zaken gedaan door in Nijmegen met 2-0 te winnen bij Quick 1888. Valburg was de enige (Over-)Betuwse zaterdagclub die in actie kwam.

21 januari