Kaashandelaar uit Herveld cel in nadat hij collega beschuldigde van mensenhandel

Video Bijzonder stembureau in het witte kerkje van Slijk-E­wijk: ‘Oh mama, dat is echt mooi!’

17 maart SLIJK-EWIJK - De dorpsbewoners van Slijk-Ewijk hebben vandaag een bijzondere plek om hun stem uit te brengen. Gewoonlijk kunnen zij in het dorpshuis terecht, maar dat wisselde net van eigenaar. Toen ontstond het het idee dat het witte kerkje, waarin Galerie 1400 is gevestigd, ook best een stembureau kan zijn.