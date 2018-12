Kamervragen naar aanleiding van dode bij pont Randwijk

Railtermi­nal overscha­duwt landschaps­plan­nen

17 december VALBURG - Formeel ging het maandagavond op Watergoed in Valburg niet over de railterminal die daar is voorzien, maar over het landschapsplan in het gebied rondom de voorziene locatie. De praktijk is anders, omwonenden willen de terminal gewoon niet. Punt.