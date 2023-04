Kamperen in de regen? Velen haken af met smoesjes, maar Michel niet: ‘Voor zon waren we wel naar Dubai gegaan’

Wesley Martens wil nog een jaartje genieten bij MASV voor hij onder schoonva­der gaat voetballen

Wesley Martens (31) speelt ook komend seizoen voor eersteklasser MASV. Met dank aan vriendin Demi en schoonvader en oud-trainer Jan Oosterhuis. Zij haalden de Arnhemmer over om nog een jaartje op niveau te ballen, want ‘van te vroeg stoppen krijg je spijt', was het advies.