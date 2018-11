Kettingbotsing met zes auto’s zorgt voor flinke file op A50 bij Valburg

En wéér is het raak op bedrijven­ter­rein in Elst: ‘Scheurende jongetjes in dure auto's’

7 november Er blijft industrieterrein De Aam in Elst weinig bespaard. Justitie heeft haar pijlen gericht op het op De Aam gevestigde bedrijf Blackbox Security, dat als spil in een groot crimineel netwerk zou hebben gefungeerd. Het is een nieuw hoofdstuk in een turbulent jaar voor het bedrijventerrein. Eerst drugsinvallen in diverse panden in de buurt, nu dit weer.