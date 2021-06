Kijk en vergelijk: zo komen de de windturbines tussen Zetten en Dodewaard eruit te zien

Vier nieuwe Airborne-wandelrou­tes in regio Arnhem langs herinnerin­gen aan Tweede Wereldoor­log

27 mei ARNHEM - Wandelliefhebbers kunnen vanaf deze maand in de regio Arnhem een speciale Airborne-wandeling maken. De vier routes leiden de wandelaar door het strijdgebied en langs monumenten, bezienswaardigheden en resten uit de Tweede Wereldoorlog die grotendeels wat minder bekend zijn. Het uitzetten van dergelijke routes was al lang een wens van nabestaanden van geallieerden die destijds in het Airborne-gebied vochten.