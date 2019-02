Kijkers doneren massaal aan Myriam na uitzending Uitstel van Executie: ‘Echt geweldig’

‘Uitstel van Executie’ kreeg Myriam niet uit de schulden. Dan moet Heteren het maar doen

5 februari HETEREN - Het is zomer 2017 als voor Myriam van de Lagemaat de wereld even ophoudt met draaien. Net thuis in Heteren na een nachtdienst treft ze haar man Arjan aan in de schuur. Hij heeft een einde aan zijn leven gemaakt en laat Myriam en zijn drie dochters achter. Het begin van een rouwperiode die, ook vanwege de financiële problemen, tot vandaag de dag in volle hevigheid woedt.