Klachtenregen door spoorwerk Elst: ‘We zijn echt de hele nacht wakker geweest, ook de kinderen’

overburen Dia woont tegenover windmolens: ‘Alleen in coronatijd hoorden we de wieken draaien’

9 augustus Direct uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Dia Vennis (58) woont in buurtschap Reeth, vlakbij de A15 én een windmolenpark.