Kleinere aardappels door ‘kneiterdroge maanden’: ‘Minder grote opbrengst, maar kwaliteit is prima’

HUISSEN/DRIEL - SC Bemmel heeft zaterdagavond in de eerste klasse D zijn tweede overwinning in twee wedstrijden behaald. Streekgenoot RKHVV moest in Huissen de derby aan de Bemmelnaren laten: 1-2. RKSV Driel zette in 3C SV Angeren opzij: 4-0.

