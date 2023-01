Kosten explosievenonderzoek flink gestegen; in Overbetuwe meer dan een miljoen in 2022

Blindgan­gers in woonwijken zorgen vaak voor ophef: ‘Niet elke bom die wordt geworpen ontploft’

HUISSEN - Een zware vliegtuigbom van 500 pond die tijdens de Tweede Wereldoorlog niet is afgegaan, zorgt al ruim een week voor ophef in Huissen. Voor deskundigen was het echter geen complete verrassing dat het projectiel werd opgespoord.

4 december