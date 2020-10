Kosten Railterminal bij Reeth en Valburg van 43 naar 65,5 miljoen euro

Broja houdt Vitesse op koers na rode waas Tannane

19 oktober DEN HAAG - Armando Broja houdt Vitesse op koers in de eredivisie. Met zijn twee goals gaat de huurling van Chelsea de boeken in als de beul van ADO Den Haag. De 2-0 zege van de Arnhemse club kent ook een gitzwarte rand. Oussama Tannane is dan toch ontspoord. De sterspeler mist door zijn domme rode kaart de topper tegen PSV.