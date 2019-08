La Strada in Elst heeft het eerste rookvrije terras

Lunchroom en ijssalon La Strada aan de Dorpsstraat in Elst is de eerste en voorlopig enige zaak in de Betuwe die een deel van het terras rookvrij heeft gemaakt. Rokers kunnen voor de zaak terecht, terwijl het terrasdeel op het plein naast de zaak sinds 1 augustus rookvrij is.



,,Het was een idee van mijn vrouw en ik sta er helemaal achter. We willen vooral de ijs etende kinderen een rookvrij terras bieden", zegt Hans van de Bos. ,,Het hoort bij deze tijd, ik denk dat tussen nu en een jaar rookvrije terrassen in Elst de norm zijn.’’