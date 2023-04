Leerlingen de Meeuwenberg ruiken aan klassieke muziek: ‘Een pianist tegenover je, hoe bijzonder is dat’

video Uit je dak in de Classic Express: ‘Bach is 370 jaar oud’

ELST - Kun je viool spelen zonder strijkstok? Hoe oud is Bach? En waar denk je aan bij warme pianomuziek? Honderden basisschoolleerlingen komen deze week in aanraking met klassieke muziek in de Classic Express, een tot concertzaal omgebouwde truck in Park Lingezegen.