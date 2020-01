Leidingbreuk zorgt voor minder of geen waterdruk in Gendt

De storing werd omstreeks 21.00 uur gemeld. Inmiddels zijn de reparatiewerkzaamheden in volle gang. De politie is ook ter plaatse geweest om een kijkje te nemen.



Het gat waarin de breuk zich bevindt is afgezet met pionnen en lint. Er stroomt veel water en zand weg. Vermoedelijk is het probleem pas in de nacht van woensdag op donderdag verholpen.



De actuele status van de werkzaamheden is te volgen op de website van Waterstoring.