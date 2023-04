Lezers gunnen personeel Amphia en Bravis 15% salarisverhoging, maar wie gaat dat betalen?

Go Short Awards: weer winst voor Frans duo

Het Franse duo Lola Cambourieu en Yann Berlier heeft voor het tweede jaar op rij de Go Short Award gewonnen voor de beste Europese film (fictie), met hun film Lost Children. Vorig jaar wonnen ze met Bachelorette Party. Het is voor het eerst in het vijftienjarig bestaan van het Nijmeegse filmfestival dat dit is gebeurd.