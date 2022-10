Lieke Derksen uit Elst wil laten zien dat je ook met een beperking gewoon kunt meedoen

ELST - ,,Ik wil graag meedoen in de samenleving en laten zien wat mensen met een beperking allemaal wél kunnen”, zegt Lieke Derksen. Op het gemeentehuis in haar woonplaats Elst is zij officieel benoemd tot lid van het stembureau. Als eerste persoon met een verstandelijke beperking in Nederland.

De 28-jarige Derksen was al, bij wijze van proef, lid van het stembureau bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. Nu is ze ook in het echt benoemd. Ze heeft een verstandelijke beperking en is nu ook het boegbeeld van de landelijke campagne #prokkelenverbindt. ,,Ook wij hebben talenten die voor de maatschappij belangrijk zijn en dat wil ik graag laten zien”, zegt Derksen.

Mens boven beperking

De campagne is een initiatief van Stichting Prokkel, dat staat voor prikkelende ontmoeting. Marian Geling, voorzitter van de stichting, zegt dat Prokkel zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. ,,We willen vooral laten zien dat niet de beperking maar juist de mensen centraal moeten staan, waarbij we benadrukken wat ze juist allemaal wel kunnen.”

Lid stembureau

Prokkel organiseert verschillende activiteiten waarbij mensen met een verstandelijke beperking zich via stages en ontmoetingen kunnen presenteren. Met als doel ze meer deel te laten nemen aan de maatschappij, al dan niet als vrijwilliger. Een van die activiteiten is de inzet als lid van een stembureau. Derksen deed dat al bij de gemeenteraadsverkiezingen en is nu, samen met een begeleider van de gemeente Overbetuwe, officieel benoemd. In maart volgend jaar, bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen, is ze op een van de stembureaus in Elst actief.

Lieke Derksen uit Elst is benoemd als lid van het stembureau in Overbetuwe. Ze heeft een verstandelijke beperking en is het boegbeeld van een landelijke campagne om mensen met een beperking mee te laten doen in de samenleving.

Inclusie belangrijk

Ze is de eerste met een verstandelijke beperking in ons land die officieel is benoemd, reden voor Prokkel om in Elst de aftrap te houden van de landelijke campagne rondom de inzet van mensen met een beperking op stembureaus. ,,Een hele eer en daar zijn we best trots op”, zegt burgemeester Patricia Hoytink-Roubos. ,,Wij vinden inclusie belangrijk. Dan is het goed om te zien dat de proef succesvol is verlopen en dat Lieke de rol van ambassadeur zo goed oppakt.”

Derksen, die een autistische beperking heeft, kijkt daar zelf ook naar uit. ,,Ik ben de laatste tijd enorm gegroeid, heb meer zelfvertrouwen gekregen. Dat zorgt er ook voor dat ik, ondanks mijn autisme, beter met onverwachte dingen kan omgaan.”

Op de vraag of ze hoopt dat het vrijwilligerswerk tot een vaste baan gaat leiden, blijft het even stil. ,,Dat is moeilijk te beantwoorden”, zegt Derksen. ,,Want dat zou gevolgen hebben voor mijn uitkering maar ook voor bijvoorbeeld mijn zorgindicatie. Ik krijg nu hulp in de vorm van begeleid wonen, dat verdwijnt als je een vaste baan zou krijgen. Ook op dat vlak is er nog een wereld te winnen.”