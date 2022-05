Logeren in historisch stationspand Hemmen-Dodewaard; en wellicht zelfs in een wagon

Vrijwilli­gers De Wanmolen blijven zich na sluiting inzetten voor Oekraïners: ‘Wij zorgen voor afleiding en ontmoeting’

ZETTEN - Tientallen vrijwilligers blijven zich ook na sluiting van de crisisnoodvang in zalencentrum De Wanmolen inzetten voor Oekraïense vluchtelingen in Zetten. Zij gaan hand- en spandiensten verlenen voor gastgezinnen. En ze helpen de circa honderd vluchtelingen die vanaf half mei tijdelijk gaan wonen in panden op het terrein van Pactum, de voormalige Heldringstichting in Zetten.

