Loket in hartje binnenstad begint langzaam te lopen: ‘Kan ik zelfstandig blijven wonen?’

OOSTERHOUT - Het is een vreemde eend in de bijt, zo middenin de Oosterhoutse winkelstraat. De naam knalt van de gevel: Centrum voor Wonen & Welzijn, in de Kerkstraat. Jong en oud kunnen er binnenstappen met allerhande vragen. Kan ik zelfstandig blijven wonen? Kan ik een huis kopen?

,,Het is een superplek. De drempel om hier binnen te stappen is laag”, zegt officemanager Indy de Rijk van Surplus Welzijn als we een kijkje nemen bij het in december geopende centrum.

Samen met een medewerker van woningcorporatie Thuisvester ontvangt ze de mensen, op vijf doordeweekse ochtenden, van 9.00 tot 13.00 uur.

Loket begint te lopen

Langzaam begint het loket nu te lopen. Het aantal bezoekers groeide van vijf vlak na de opening naar nu zo’n 25 mensen per week. Tot op heden zijn het volgens De Rijk voornamelijk ouderen die binnenstappen.

Zo vroeg een 91-jarige dame die nog zelfstandig woonde, of het nog nut heeft om in te schrijven voor een zorgwoning. Uiteindelijk bleek woningaanpassing een betere oplossing.

Onenigheid in de flat

Een huurder van Thuisvester kwam binnen met een hulpvraag over onenigheid in de flat waar hij woont. Toen hij zijn hart had gelucht, kon hij weer met goede moed verder. ,,Kant en klare oplossingen hebben we niet altijd, maar wel altijd een luisterend oor.”

Van totaal andere orde was bijvoorbeeld de hulpvraag van een 76-jarige mevrouw. Ze vroeg hulp bij het snoeien van de perenboom in haar tuin en kreeg netjes advies.

Onenigheid in de flat

Het loket is er zo voor alle praktische en financiële vragen over de woonsituatie, voor starters tot ouderen, van gezinnen tot alleenstaanden. Het gaat voorlopig om een proef voor één jaar. De gemeente heeft er hoge verwachtingen van: een loket in hartje binnenstad om de mensen op weg te helpen.

Ouderen kunnen er ook terecht met vragen over ondersteuning, veiligheid of een fijne dagbesteding. Oosterhout telt in 2025 ruim 57.000 inwoners waarvan ruim 11 procent 75-plussers. In 2030 stijgt dat aantal tot ruim 13 procent. In dat jaar is bijna 40 procent van de bevolking boven de 55 jaar.

Kan ik een huis kopen en waar?

Maar ook starters kunnen bij het loket terecht voor advies. Kan ik een huis kopen, waar en hoe? Wat kan ik me veroorloven? Wat moet ik allemaal regelen?

Zo hebben liefst zes organisaties de krachten gebundeld in het gemeentepand. Ook Thebe wijkverpleging, fusieorganisatie Mijzo, Robbe Financiële Raadgevers/Finenzo en Oosterhout voor Elkaar vinden er onderdak.

En in de toekomst hoopt De Rijk ook Oosterhout Nieuwe Energie (ONE), de wijkagent en binnenstadsmanager te verwelkomen. Om maar zo breed en snel mogelijk in te kunnen spelen op wat er leeft.