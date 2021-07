Look-O-Look en Scalabor maken herstart: ‘Ik ben trots dat ik hier werk’

BurgerBe­lan­gen wil weten of huisartsen kans maken op plek in Ambtshuis

11 juli ELST - Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) wil weten of twee huisartsenpraktijken in Elst kans maken op huisvesting in het Ambtshuis in Elst. De partij heeft ernstige twijfels bij de bewering dat het gebouw hiervoor niet geschikt is.