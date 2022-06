Luikse Markt voorziet in behoefte: ‘Feest om in Elst rond te lopen’

Vaders genieten van Jonge Kracht: ‘Zitten er zes jaar al zo dichtbij’

Jonge Kracht is gepromoveerd naar de derde klasse. De Huissense ploeg rekende gisteren in de finale van de nacompetitie op het veld van VV Sprinkhanen in Didam met GSV ’38. De 2-1 was een zwakke afspiegeling van de verhoudingen in het veld.

19 juni