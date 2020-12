Man (63) zwaargewond bij botsing pakketbezorger met scootmobiel in Elst

Volle bakken voor voedsel­bank bij supermark­ten

13 december OOSTERHOUT/ ZETTEN/ ELST - De actie van kerken en Rotary voor de voedselbank in Overbetuwe is succesvol. Bij 11 van de 13 supermarkten in Overbetuwe zijn deze zaterdag producten ingezameld voor de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe. Klanten zijn gul en geven royaal, van een blik soep tot een kar vol per persoon.