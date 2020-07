Man gaat papegaai achterna en raakt te water bij camping in Oosterhout

UPDATEOOSTERHOUT - De hulpdiensten waren vrijdagavond met groot materieel uitgerukt omdat iemand in het water was beland ter hoogte van camping De Grote Altena in Oosterhout. Uiteindelijk bleek het om een man te gaan die zijn papegaai achterna was gegaan. Hij is zelf uit het water gekomen.