Man in Elst aangehouden voor oplichten tientallen mensen: mondkapjes en desinfectiegel kwamen nooit aan

‘Ik wil zijn bloed wel zien vloeien over mijn voorruit’: boete voor dreigen met doodrijden wijkagent Elst

14:04 ELST / BEMMEL - Een 30-jarige man uit Bemmel die een wijkagent vreselijk heeft bedreigd in Elst in september 2017, moet daarvoor 600 euro boete betalen. De wijkagent was ingeschakeld om een akkefietje te bedaren en vertelde de toen 27-jarige man dat hij zijn oma even met rust moest laten omdat ze niet wilde dat hij bij haar kwam.