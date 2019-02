Man slaat fietsende scholier tand uit de mond in Zetten

Betuwenaren Isabelle gaat komende zomer weer koken op de Horizon­toer

21 februari Hond Trippel is bijna 15 en daarmee hoogbejaard. Isabelle Theissen (23) heeft desondanks net een heel eind met haar gelopen. Tijd om even uit te rusten op een bankje in de Dorpsstraat in Elst. ,,Trippel is mijn oppashond, heerlijk om lekker met haar erop uit te gaan.”