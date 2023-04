Man steelt accu's van e-bikes in Elst en wordt in Nijmegen gearresteerd nadat hij per trein probeert te vluchten

50 jaar Oranje Comité Hoe Heteren langzaam oranje kleurde, van zuinigjes toekijken tot groots feest: ‘We pakken dit jaar echt uit’

De brug over de Rijn lag er nog niet en Heteren was een arbeidersdorp met wat import. Naar de optocht op Koninginnedag stonden bewoners met de handen in de zakken te kijken, zuinigjes. Maar het Oranje Comité groeide en viert dit jaar het vijftig jarig bestaan, met vrijwel het hele dorp.