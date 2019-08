Man uit Dodewaard had seks met minderjarige stiefdochter: OM eist cel

Vrijdaginterview Sharon en Lindsey starten woongroe­pen voor mensen met beperking: klein, knus en veilig

2 augustus HETEREN - Sharon Wels en Lindsey Spanjers begonnen in 2016 Woonvorm De Passie in Heteren. Een kleine woongroep voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Met klein, knus en veilig als rode draad. In 2018 volgde een tweede woongroep in Arnhem en in dit najaar start er in Oosterhout een derde. Over de koorddans tussen kleinschalige zorg en groei.