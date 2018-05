'Man uit Elst stuurde honden af op stiefzoon (11)'

Schuur bij huis zwaar beschadigd door brand in Driel

1 mei DRIEL - Het dak van een schuur achter een huis in Driel is vanavond deels ingestort na een brand. Het vuur achter de woning aan de Ausemsstraat werd gemeld rond 19.10 uur. De rook was volgens getuigen zichtbaar in de wijde omgeving.