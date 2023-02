Man zwaargewond bij ongeluk op A15 bij Valburg: snelweg afgesloten

UPDATE | MET VIDEOAutomobilisten moeten woensdagochtend rekening houden met een flinke vertraging op de A15 in de richting van Tiel en Rotterdam: vanwege een zwaar ongeluk is de snelweg dicht bij knooppunt Valburg. Eén slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 05:30 uur. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse, evenals de traumahelikopter. Ter plekke bleek een auto achterop een vrachtwagen te zijn geknald. Daarna is de auto in brand gevlogen.

Omstanders die het zagen gebeuren, zijn gestopt en hebben het slachtoffer eruit weten te trekken. Korte tijd later stond de auto in lichterlaaie. De helikopter landde op de snelweg om hulp te verlenen aan de gewonde slachtoffer. Het slachtoffer, een man, is zwaargewond naar het Radboud ziekenhuis overgebracht. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust.

Volledig scherm De A15 bij knooppunt Valburg, in de richting van Tiel/Rotterdam, is momenteel afgesloten na een ernstig ongeval. © Roland Heitink / Persbureau Heitink

Afgesloten

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De weg op het knooppunt Valburg is helemaal afgesloten. Ook de rechterrijstrook in de tegenovergestelde richting, naar Nijmegen, was even dicht. Inmiddels is die strook weer vrij.

‘In de andere rijrichting is de weg nog dicht en er ontstaat nu ook file. De vertragingstijd is op dit moment 21 minuten over 5 kilometer', schrijft Rijkswaterstaat.

Het verkeer moet omrijden door vanaf de A15 naar de A50 te rijden en te keren bij de afrit Heteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.