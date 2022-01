Medewerkster van tankstation aan de A50 bedreigd met wapen, politie zoekt overvaller

De man is tussen de 25 en 30 jaar oud en is na de poging tot overval gevlucht. De politie is naar hem op zoek en heeft vrijdagochtend een signalement afgegeven.



Hij was in het zwart gekleed en is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang. Hij heeft een opvallende lichte kleur ogen en een licht getinte huidskleur.



De man liep donderdagnacht rond 02.15 uur de winkel van het tankstation binnen. Een 28-jarige medewerkster was op dat moment alleen in de zaak. De man wilde een flesje drinken afrekenen, maar was zijn pinpas vergeten.