Meer spanning in Heteren dan bij WK-ganger Niels de Langen op Spaanse piste: ‘Mijn vader deed geen oog dicht’

Paralym­pisch kampioen Niels van Langen krijgt heldenont­haal op oude school: ‘Was altijd een durfal’

HETEREN - Het kan verkeren: uitgerekend op de dag dat (natte) sneeuw met bakken uit de lucht komt, huldigen leerlingen van de Koningin Julianaschool in Heteren zitskiër en paralympisch kampioen Niels de Langen. De oud-schoolgenoot was de meest succesvolle Nederlander op de paralympische spelen in Beijing afgelopen maand.

1 april