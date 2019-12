Meeste winkels zijn dicht, maar de sportschool in Zetten is wél open

ZETTEN - In navolging van het succes vorig jaar op Tweede Kerstdag, is sportschool ‘Living Healthy’ in Zetten dit jaar ook op Eerste Kerstdag open. Waar de supermarkten in de buurt gesloten zijn en er niemand op straat te vinden is, kunnen bezoekers van de sportschool alvast de kilo's van kerstavond proberen kwijt te raken.

,,Het was vorig jaar zo’n stormloop op Tweede Kerstdag, dat we nu ook voor het eerst op 25 december open zijn”, vertelt Tom de Vries van Living Healthy. Hij legt uit dat leden gewoon een afspraak kunnen maken met hun trainer. ,,Nieuwe leden zijn ook welkom, maar die moeten nog even wachten op de rondleiding. Die kan vanaf vrijdag weer.”

Sportritme

Heel druk is het niet, maar er zijn toch een aantal mensen aanwezig. Rob van der Lee, een trouwe bezoeker, vertelt dat hij blij is dat de sportschool gewoon open is. ,,Na dat kerstdiner van gisteravond, ben ik blij dat ik dat er weer af kan trainen. Anders had ik thuis niks zitten doen, dat is ook niet fijn.” Daarnaast is hij blij dat hij zo gewoon in zijn sportritme kan blijven. ,,Ik kan thuis ook wel wat push-ups en pull-ups doen, maar het is niet hetzelfde.”

Andere bezoekers zijn ook tevreden met de openingstijden. Een jongen die met gewichten bezig is geeft aan: ,,De brandweer gaat door, de zorg gaat door, waarom zou dit dan dicht moeten? Kerst is ook maar een gewone dag.” Hij heeft er zelf niet heel veel mee.



Een vrouw iets verderop die aan het fietsen is, geeft aan dat ze een aantal calorieën verbrand voor de komende kerstdiners.



De sportschool is tijdens de kerst open van 08.00 tot 13.00 uur. Met nieuwjaar is Living Healthy gesloten.