Met een oproep wilde Jack (71) de fietsendief pakken: ‘Hoopte dat iemand zo dom zou zijn’

Minder 'racers’ op A325 en Wage­ningsestraat in Andelst

24 juli ANDELST/ DRIEL/ GENDT - Het aantal automobilisten dat te hard rijdt op de Wageningsestraat in Andelst is vorig jaar gedaald naar exact 25 procent. In de jaren daarvoor lag het percentage dat boven de toegestane 50 per uur uitkwam rond of zelfs iets boven de 30 procent.