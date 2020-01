Met overlijden ‘Arnhem-veteraan’ Wojciechowski komt herdenken zonder Poolse veteranen in zicht

Foutje, bedankt: twee eeuwenoude eiken op Landgoed Hemmen illegaal gekapt

14:25 HEMMEN - De verbazing was afgelopen vrijdag groot, zeker omdat Landgoed Hemmen altijd loepzuiver met het bomenbestand omgaat: plots waren twee enorme eiken aan de Boelenhamsestraat geveld. Zonder toestemming, vermoedelijk omdat het Waterschap Rivierenland per abuis dacht was dat er een vergunning voor was verleend.