Michel en Jos zagen hun kassen voor hun ogen instorten: ‘Weer opbouwen duurt zeker zes weken’

Ingezonden brief Debat over activitei­ten­veld Heteren was teleurstel­lend

2 februari Afgelopen week was er nogal gedoe of er wel of niet een activiteitenveldje naast de Bongerd in Heteren komt. Normaal gesproken volg ik de lokale politiek niet, maar als het over de kinderen van Heteren gaat, dan wel. En door de avondklok heb ik nu toch niet zoveel te doen in avond, dus heb heb ik voor het eerst van mijn leven online de gemeenteraadsvergadering van Overbetuwe bijgewoond.