Militair aangehouden voor inbraak in apotheek in Elst

Lingewaard­se babynamen zijn de Overbetuw­se totaal niet, en andersom

9 januari BEMMEL/ELST - Overbetuwenaren waren afgelopen jaar veel fanatieker in het produceren van nakomelingen dan Lingewaarders. Op het gemeentehuis in Elst werden 496 namen bijgeschreven, in Bemmel waren dat er dik honderd minder: 390. Terwijl Overbetuwe nog geen 3 procent meer inwoners telt dan Lingewaard.